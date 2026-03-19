Назван сценарий раскола Евросоюза

Доцент Перенджиев: ЕС окажется на грани раскола из-за конфликта с Венгрией

Разногласия внутри Европейского союза могут привести к серьезному кризису и даже расколу объединения. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев.

По его мнению, напряженность в отношениях с Венгрией уже демонстрирует отсутствие единства среди стран ЕС. По его словам, вслед за Будапештом пересмотреть свое участие в объединении могут и другие государства, включая Словакию, Чехию и Польшу.

«Можно предположить, что в Евросоюзе уже нет единства. Просто об этом публично не объявляется. Не просто же так [премьер-министр Польши Дональд] Туск ранее говорил, что Польша может выйти из ЕС. Может, как-то им наказать [премьер-министра Венгрии Виктора] Орбана и удастся, но они же не могут вообще Венгрии запретить как-либо действовать. А если они лишат страну голоса, раскол в объединении станет лишь больше», — отметил Перенджиев.

По его оценке, текущая ситуация может привести к пересмотру принципов взаимодействия внутри объединения. При этом попытки давления на отдельные страны способны лишь усилить противоречия.

Эксперт также добавил, что ряд государств ЕС пока не высказывает открытого несогласия с решениями Брюсселя, однако в будущем ситуация может измениться. «Дело в том, что далеко не все европейские страны согласны с решениями Брюсселя, но пока отмалчиваются, так как в открытую выступает против них Орбан. За счет него они могут с руководством Евросоюза не конфликтовать», — пояснил он.

По мнению аналитика, если давление на Будапешт усилится, другие страны могут начать более активно заявлять о своей позиции, что приведет к росту напряженности внутри объединения.

Ранее Politico сообщало, что лидеры стран Европейского союза (ЕС) рассматривают меры воздействия на Венгрию из-за блокировки кредита Украине.

До этого Орбан заявил, что не позволит Владимиру Зеленскому шантажом лишить ее выгодных российских энергоносителей.