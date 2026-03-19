Назван приводящий к потере привлекательности возраст

Блогерша Дженни Джейкоб: Женщины теряют привлекательность в 40 лет

Модная блогерша Дженни Джейкоб назвала возраст, приводящий к потере привлекательности. На ролик инфлюэнсера обратили внимание в New York Post (NYP).

Автор видео прокомментировала другой вирусный ролик, в котором девушка заявила, что ее внешность внезапно ухудшилась в 40 лет. Джейкоб согласилась с тем, что этот возраст действительно сильно влияет на внешний вид женщин. Однако, по мнению пользовательницы, на самом деле данный факт не является проблемой.

«Да, в 40 лет действительно появляются морщины и седина, но мне все равно. На самом деле в таком возрасте становится все равно, как ты выглядишь. Я чувствую себя комфортно, несмотря на старение. Я еще никогда не чувствовала такую свободу из-за того, что стала "уродливой"», — пояснила она.

