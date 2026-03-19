13:40, 19 марта 2026

Названо условие паники на газовом рынке Европы

Гривач: Паника в Европе возможна при ударах по газовой инфраструктуре Ирана
Вячеслав Агапов

Фото: Spasiyana Sergieva / Reuters

Паника на газовом рынке Европы возможна при дальнейших ударах по газовой инфраструктуре Ирана. Такое условие назвал заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач, его цитирует RT.

По мнению эксперта, эскалация конфликта на Ближнем Востоке может разогнать цены на голубое топливо.

«Если обмен ударами по газовой инфраструктуре на Ближнем Востоке продолжится, то не исключена паника как летом 2022 года, когда цена взлетала до 2,5 тысячи долларов за тысячу кубометров на споте, а финансовые спекулянты тестировали на фьючерсном рынке отметку в 4 тысячи долларов», — пояснил Гривач.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков спрогнозировал, что удар по комплексу сжиженного природного газа (СПГ) в Катаре создает большие проблемы для мирового газового рынка. Перекрытие Ормузского канала и так создавало проблемы, а после удара по Катару нужно оценить степень повреждения заводов по сжижению газа и учесть возможные будущие удары. Поэтому пока неясно, когда Катар выйдет не только на дополнительный объем производства, но даже на прежний объем.

