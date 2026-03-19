Европе предсказали волну деиндустриализации после удара по Катару

Аналитик Юшков: Удар по Катару приведет к деиндустриализации Европы

Удар по комплексу сжиженного природного газа (СПГ) в Катаре создает большие проблемы для мирового газового рынка, считает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков. Комментарий он дал «Ленте.ру».

Ранее спецпосланник президента России по экономическому сотрудничеству, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети X назвал последствия атаки на крупнейший в мире комплекс по производству СПГ в Катаре катастрофой для Европейского союза. По его словам, на фоне истощения запасов газа в Европе нужны умные стратегические решения, а не тревога.

Юшков объяснил, что перекрытие Ормузского канала и так создавало проблемы для мирового газового рынка, а теперь, после удара по Катару, нужно будет еще оценить степень повреждения заводов по сжижению газа и учесть возможные будущие удары. В связи с этим пока непонятно, когда Катар выйдет не только на дополнительный объем производства, но и даже на прежний объем, указал он.

«Это создает дефицит на мировом газовом рынке на протяжении всего 2026 года, и мы будем видеть высокие цены. Плюс к тому европейцы довольно много изъяли газа из подземных хранилищ и им надо закачать его еще больше, чем в прошлом году, из-за запрета на импорт российского СПГ. То есть на европейском рынке прямо такой идеальный шторм», — сказал Юшков.

Аналитик добавил, что повышение цен будет приводить к снижению объемов потребления, как это было в 21-22 годах в Европе. Из более дорогой энергии будет невыгодно производить товары, что приведет к новой волне деиндустриализации Европы, подытожил эксперт.

Ранее Иран ударил по крупнейшему в мире СПГ-комплексу в Катаре, находящемуся в городе Рас-Лаффан. Об этом сообщила компания QatarEnergy. В результате ракетной атаки вспыхнули пожары и зафиксирован значительный ущерб. Персонал эвакуировали, пострадавших нет.