04:42, 19 марта 2026Россия

В России назвали последствия атаки по комплексу СПГ в Катаре катастрофой для Европы

Кирилл Дмитриев. Фото: Globallookpress.com

Спецпосланник президента России по экономическому сотрудничеству, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети X назвал последствия атаки на крупнейшем в мире комплексе по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Катаре катастрофой для Европейского союза.

В ночь на 19 марта Иран ударил по крупнейшему в мире СПГ-комплексу в Катаре, находящемуся в городе Рас-Лаффан. Об этом сообщила компания QatarEnergy. В результате ракетной атаки вспыхнули пожары и зафиксирован значительный ущерб. Персонал эвакуировали, пострадавших нет.

«Плохо для мира, катастрофически для ЕС», — выразил мнение чиновник.

Ранее Дмитриев заявил, что на фоне истощения запасов газа в Европе нужны умные стратегические решения, а не тревога.

