Неопытной паре посоветовали способы избавиться от звуков вагинальных газов

25-летняя девушка пожаловалась на Reddit на смущающую ее в сексе особенность. В разделе Sex она обратилась за советом к другим пользователям портала.

По словам девушки, недавно она вышла замуж, они с мужем оба приобрели первый сексуальный опыт после свадьбы. Практически сразу они столкнулись с проблемой, которая смущает их обоих, — вагинальными газами.

«Пока мы занимались сексом только по-собачьи. (...) После каждого толчка раздавались пукающие звуки. Чем глубже он входил, тем громче они становились! Муж сказал, что из-за этого теряет настрой на секс и неловко себя чувствует», — написала автор поста. Она также спросила, как ей избавиться от нежелательного звукового эффекта.

В комментариях девушке порекомендовали заниматься сексом в других позах, например, в миссионерской, так как в этом случае внутрь будет попадать меньше воздуха. Некоторые также обратили внимание на то, что звуки может вызывать неправильная техника мужчины. Эти пользователи предположили, что он слишком отклоняется назад во время фрикций, поэтому внутрь попадает много воздуха.

Кроме того, многие заверили девушку, что такие звуки — это абсолютно нормально. Они посоветовали ей объяснить мужу, что в этом нет ничего стыдного и неловкого.

Ранее другая пользовательница Reddit попросила посоветовать ей способы возбудить мужчину во время ужина в ресторане. Ей порекомендовали использовать во время ужина секс-игрушку с дистанционным управлением, контроль над которой будет в руках мужчины.