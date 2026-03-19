15:38, 19 марта 2026

Netflix утомило сотрудничество с принцем Гарри и Меган Маркл

Антонина Черташ
Фото: Akintunde Akinleye / Reuters

Голливудский стриминговый сервис Netflix якобы устал от многолетнего сотрудничества с принцем Гарри и его супругой Меган Маркл. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации журналистов, в отношениях между корпорацией и герцогом и герцогиней Сассекскими наступил кризис. «Их партнерство может сойти на нет, а вместе с ним исчезнет и последний шанс Меган и Гарри остаться в шоу-бизнесе», — сообщает источник. Издание отмечает, что Netflix утомило повторение одной и той же истории об их уходе из королевской жизни.

Менеджерs Netflix также обескуражены плохими рейтингами их проектов, включая кулинарное шоу «С любовью, Меган». Корпорация уже отказалась от сотрудничества с брендом Меган As Ever. Кроме того, их неприятно удивляет уровень коммуникации со стороны продюсерской компании принца и его супруги Archewell Productions.

Сумма сделки между герцогами Сассекскими и Netflix, заключенной несколько лет назад, оценивается примерно в 45 миллионов фунтов стерлингов (более 5,1 миллиарда рублей).

Ранее сообщалось, что принц Гарри убежден в том, что королевской семье необходимы «прозрачность и молодое руководство». Он якобы полагает, что вместе с Меган Маркл они могли бы заполнить образовавшийся вакуум.

