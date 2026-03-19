Раскрыта резкая реакция ЕС на решение Орбана по кредиту Украине

Politico: Глава Евросовета заявил, что Орбан пересек красную линию на саммите ЕС

Председатель Евросовета Антониу Кошта резко раскритиковал решение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана заблокировать выделение Украине кредита Европейского союза (ЕС) на сумму 90 миллиардов евро и заявил, что он «пересек красную линию». Об этом сообщает Politico со ссылкой на европейского дипломата.

«Кошта резко раскритиковал поведение Орбана, назвав его "неприемлемым" и нарушением условий сотрудничества, лежащих в основе ЕС. Кошта отметил, что ни один лидер ранее не переступал "эту красную линию"», — говорится в публикации.

Как утверждается, в ходе полуторачасового обсуждения вопроса о предоставлении кредита Украине европейские лидеры не смогли убедить Орбана изменить свое решение и выработать четкий план достижения соглашения.

Ранее сообщалось, что во время закрытой встречи глав МИД ЕС в Брюсселе министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль «очень прямо» заявил коллеге из Венгрии Петеру Сийярто, что позицию Будапешта по кредиту Киеву «больше нельзя терпеть».