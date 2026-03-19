12:19, 19 марта 2026

Открыт простой способ выявления болезни Альцгеймера на ранней стадии

Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Простой мазок из носа может помочь выявить болезнь Альцгеймера задолго до появления симптомов. К такому выводу пришли ученые, разработавшие новый метод ранней диагностики, позволяющий обнаружить изменения в нервных клетках еще до ухудшения памяти. Результаты исследования опубликованы в Nature Communications (Nat Com).

Метод основан на анализе клеток, полученных из верхних отделов носа, где расположены обонятельные нейроны. Именно они напрямую связаны с мозгом. Ученые изучили активность тысяч генов в этих клетках и обнаружили характерные изменения, отличающие людей с ранними признаками болезни от здоровых.

Материалы по теме:
Вредно для здоровья. Предлагаемая реформа системы ОМС вызвала шквал критики. Чем она может обернуться для здравоохранения?
Вредно для здоровья.Предлагаемая реформа системы ОМС вызвала шквал критики. Чем она может обернуться для здравоохранения?
8 октября 2025
Найден простой и приятный способ защититься от деменции.Что нужно делать?
11 мая 2025

В исследовании приняли участие 22 человека. Новый тест смог различать ранние и клинические стадии заболевания примерно в 81 проценте случаев, включая тех, у кого еще не было заметных когнитивных нарушений. Процедура занимает всего несколько минут и проводится амбулаторно.

По словам исследователей, ключевое преимущество метода в том, что он позволяет изучать «живые» нервные клетки, тогда как большинство существующих данных о болезни Альцгеймера получены из посмертных исследований. Это открывает новые возможности не только для ранней диагностики, но и для оценки эффективности лечения на ранних этапах заболевания.

Ранее стало известно, что препараты от остеопороза могут снижать риск болезни Альцгеймера.

