Открыт простой способ выявления болезни Альцгеймера на ранней стадии

Nat Com: Мазок из носа может выявить болезнь Альцгеймера до появления симптомов

Простой мазок из носа может помочь выявить болезнь Альцгеймера задолго до появления симптомов. К такому выводу пришли ученые, разработавшие новый метод ранней диагностики, позволяющий обнаружить изменения в нервных клетках еще до ухудшения памяти. Результаты исследования опубликованы в Nature Communications (Nat Com).

Метод основан на анализе клеток, полученных из верхних отделов носа, где расположены обонятельные нейроны. Именно они напрямую связаны с мозгом. Ученые изучили активность тысяч генов в этих клетках и обнаружили характерные изменения, отличающие людей с ранними признаками болезни от здоровых.

В исследовании приняли участие 22 человека. Новый тест смог различать ранние и клинические стадии заболевания примерно в 81 проценте случаев, включая тех, у кого еще не было заметных когнитивных нарушений. Процедура занимает всего несколько минут и проводится амбулаторно.

По словам исследователей, ключевое преимущество метода в том, что он позволяет изучать «живые» нервные клетки, тогда как большинство существующих данных о болезни Альцгеймера получены из посмертных исследований. Это открывает новые возможности не только для ранней диагностики, но и для оценки эффективности лечения на ранних этапах заболевания.

Ранее стало известно, что препараты от остеопороза могут снижать риск болезни Альцгеймера.