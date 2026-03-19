Помутнением рассудка объяснили 41 ножевое ранение у девочки в российском городе

Суд отправил на лечение женщину за убийство 13-летней дочери знакомой на Урале

Свердловский областной суд отправил на принудительное лечение Шахнозахон Шерали Кизи Усманову, которая расправилась с 13-летней дочерью знакомой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов региона.

Женщину освободили от уголовного преследования по состоянию здоровья. Согласно заключению комиссии экспертов, в момент преступления она страдала временным психическим расстройством, из-за которого не осознавала общественную опасность своих действий. Усманова нуждается в применении принудительных мер медицинского характера в учреждении, оказывающем психиатрическую помощь.

Как установил суд, в октябре 2024 года она под предлогом забрать журнал пришла в квартиру знакомой в Первоуральске, где была ее 13-летняя дочь. Там Усманова увидела женскую сумку и решила украсть из нее 10 тысяч рублей, но ее заметила девочка, и тогда у женщины помутился рассудок — она нанесла ребенку 41 удар ножом. После расправы Усманова попыталась скрыть следы преступления, устроив пожар в квартире. После тушения пожарные нашли тело жертвы.

