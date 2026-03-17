На теле 25-летней жительницы Петербурга насчитали 581 ножевое ранение

Суд Петербурга дал по 17 лет колонии двум мужчинам за жестокое убийство знакомой

Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор двум мужчинам, которые с особой жестокостью расправились с 25-летней знакомой, находясь под действием наркотиков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов и прокуратуре города.

Мурата Ганижева и Абдул-Малика Бузуртанова приговорили к 17 годам лишения свободы каждого. Также они должны выплатить матери жертвы свыше двух миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда.



Суд установил, что с 31 июля по 2 августа 2024 года в квартире дома на Краснопутиловской улице они в состоянии наркотического опьянения поругались с девушкой и нанесли ей тремя кухонными ножами поочередно не менее 581 раны по различным частям тела. После расправы гости выбрались из квартиры через окно, спустились по водосточной трубе и покинули Санкт-Петербург.



Ганижев вину не признал, Бузуртанов сознался частично.

