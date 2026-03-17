Россиянин полчаса резал мужчину из ревности и снимал расправу на видео

Уголовник записал получасовую расправу над соперником и отправил видео девушке

В Забайкальском крае ранее судимый 34-летний уголовник предстанет перед судом за жестокую расправу над мужчиной из ревности. Об этом сообщает краевая прокуратура.

По данным следствия, обвиняемый без повода ревновал свою знакомую к мужчине, с которым познакомился, и решил выпить с ним. После этого он выхватил нож и начал бить им хозяина квартиры. На протяжении получаса он резал свою жертву, нанося удары в лицо, шею тело, верхние и нижние конечности. Всю расправу он фиксировал на камеру телефона, сопровождая происходящее глумливыми комментариями. После видеозапись уголовник отправил девушке.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Забайкальский краевой суд.

