11:42, 19 марта 2026Экономика

Постсоветская страна нарастила поставки вина в Россию

Статслужба Грузии: В феврале 2026-го поставки вина в Россию выросли на две трети
Вячеслав Агапов

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

В феврале 2026-го поставки грузинского вина в Россию выросли. Об этом со ссылкой на статистическую службу постсоветской страны сообщает РИА Новости.

Импорт вина за месяц достиг 13,1 миллиона долларов, что на две трети (63 процента) больше показателей января. В сравнению с февралем 2025-го поставки увеличились на 44 процента.

Всего экспорт вина из Грузии достиг 19,97 миллиона долларов, прибавив 64 процента в месячном и 22 процента — в годовом выражении. Россия сохранила за собой статус главного покупателя с долей в 65,4 процента. В пятерку основных торговых партнеров вошли также Польша, закупившая вина на 1,9 миллиона долларов, Украина (1,01 миллиона), Китай (699,9 тысячи) и Германия (517,2 тысячи долларов).

По данным Росалкогольтабакконтроля (РАТК), в январе-феврале в России обрушилось производство вина. Выпуск виноградных вин сократился на 14,2 процента, до 4,4 миллиона дал. В части выпуска игристого показатель сократился на 21,6 процента, до 1,9 миллиона дал. Выпуск ликерных вин упал на 39,6 процента, до 123,9 тысячи дал.

