14:29, 19 марта 2026Силовые структуры

Прижигавшая сигаретой и избивавшая несовершеннолетнюю дочь россиянка избежала колонии

В Брянской области осудили мать за издевательства над дочерью
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Брянской области осудили мать за издевательства над дочерью. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Она признана виновной по статьям 117 («Причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев и иных насильственных действий»), 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»), 112 («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью») и 156 («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, на которого возложены эти обязанности, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним») УК РФ.

Как установил суд, женщина в состоянии алкогольного опьянения в течение недели избивала несовершеннолетнюю дочь. Она таскала ее за волосы, била коленом по лицу и проводила непотушенной сигаретой по губам.

Подсудимая полностью признала вину. С учетом смягчающих обстоятельств суд приговорил ее к трем годам и трем месяцам лишения свободы условно. А также взыскал в пользу пострадавшей моральную компенсацию в размере 100 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что мучившие ножом девочек-подростков россиянки избежали колонии.

