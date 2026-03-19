17:30, 19 марта 2026

Продюсер объяснил отмену стадионного концерта Кадышевой

Ольга Коровина

Фото: Natalia Shatokhin a/ NEWS.ru / Globallookpress.com

Продюсер Сергей Лавров объяснил причины отмены концерта певицы Надежды Кадышевой на стадионе «Лужники». Его комментарий приводит «Абзац».

Лавров заявил, что продажи Кадышевой в последнее время упали, поскольку зрители разочарованы в ее выступлениях. «Народная артистка сама поет несколько песен. Половина концерта отдана сыночке-корзиночке Григорию, который не нравится зрителям», — высказался медиаменеджер.

По мнению продюсера, «Лужники» были выбраны в качестве концертной площадки «в жажде наживы», но ансамблю не удалось собрать большой стадион. «Чтобы избежать позора, просто поменяли площадку», — заключил Лавров.

18 марта официальный представитель Надежды Кадышевой и ее семьи Юрий Шаркович заявил, что концерт артистки в столичных «Лужниках» будет отменен. По словам Шарковича, выступление четы Кадышевых и ансамбля «Золотое кольцо» состоится в назначенную дату — 20 июня, однако площадкой станет «ВТБ Арена». Известно, что «Лужники» вмещают 81 тысячу зрителей, «ВТБ Арена» — до 33 тысяч.

