Кадышева отменила свой концерт в «Лужниках»

Представитель Кадышевой Шаркович: Артистка отменила свой концерт в «Лужниках»

Официальный представитель Надежды Кадышевой и ее семьи Юрий Шаркович заявил, что концерт артистки в столичных «Лужниках» будет отменен. Об этом он сообщил KP.RU.

По словам Шарковича, выступление четы Кадышевых и ансамбля «Золотое кольцо» состоится в ту же дату — 20 июня, однако площадкой станет «ВТБ Арена».

«Их убедили в этом решении зрители, которые просят провести концерты в их городе. С учетом пожеланий наших поклонников годовой тур расширится, что потребует дополнительного времени и подготовки», — сообщил он.

Шаркович также отметил, что люди, успевшие купить билеты на концерт в «Лужниках», смогут посетить концерт в «ВТБ Арене» или в другом городе, который войдет в гастрольный график.

В декабре 2025 года стало известно, что Надежда Кадышева оказалась самой дорогой артисткой на новогодних корпоративах благодаря своей популярности среди зумеров. Сумма стала рекордной в сегменте.