18:08, 19 марта 2026

Прокуроры захотели упрятать сына кронпринцессы за решетку на семь лет

Антонина Черташ
Фото: NTB / Heiko Junge / Reuters

Прокуратура потребовала приговорить сына норвежской кронпринцессы Метте-Марит к тюремному заключению по делу об изнасиловании. Об этом сообщает BBC News.

Обвинение запросило для 29-летнего Мариуса Борга Хейби семь лет и семь месяцев за решеткой, и просит признать его виновным по 39 из 40 пунктов обвинения. Прокуроры уверены, что он виновен в изнасиловании четырех женщин, а также в нанесении им тяжких телесных повреждений. Сам Хейби не признает вину по самой серьезной части обвинений, настаивая на том, что секс со всеми женщинами был по обоюдному согласию. При этом суду были предъявлены эротические видеоролики, снятые обвиняемым в трех случаях без согласия партнерш.

Судебный процесс против Хейби длится уже почти два месяца. Защита настаивает, что их клиент заслуживает снисхождения, так как он частично признал вину по менее тяжким статьям. Речь идет о хранении 3,5 килограмма марихуаны, нарушении правил дорожного движения, вождении без прав и нарушении запрета на общение. Сам Хейби ранее жаловался на колоссальное давление со стороны прессы и общества.

Защита должна представить суду итоговые аргументы в ближайшее время, после чего коллегия из трех судей удалится для вынесения вердикта. Комментаторы сходятся во мнении, что, даже если суд признает Хейби виновным по всем пунктам, итоговый срок может быть сокращен.

Ранее норвежская принцесса Метте-Марит назвала ошибкой свое общение с Эпштейном. Новые опубликованные документы содержат почти тысячу упоминаний о норвежской кронпринцессе, а также многочисленные личные переписки с ней.

