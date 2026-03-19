Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
07:30, 19 марта 2026Наука и техника

Раскрыт неочевидный предвестник деменции

ACC.26: Высокий индекс пульсового давления повышает риск развития деменции
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Обычные показатели артериального давления могут помочь заранее определить риск развития деменции. К такому выводу пришли исследователи, обнаружившие, что определенные параметры состояния сосудов, рассчитываемые на основе измерений давления и пульса, способны указывать на повышенную вероятность когнитивных нарушений. Результаты исследования представлены на ежегодной научной сессии Американского колледжа кардиологии (ACC.26).

Ученые проанализировали данные 8 536 взрослых старше 50 лет с гипертонией, участвовавших в крупном исследовании SPRINT. За время наблюдения 323 участника столкнулись с вероятной деменцией. Анализ показал, что более высокий индекс пульсового давления и частоты сердечных сокращений связан с заметно более высоким риском развития деменции или легких когнитивных нарушений.

Как повысить давление. Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
Как повысить давление.Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
24 ноября 2022
Высокое артериальное давление: чем опасно и как его понизить в домашних условиях
Высокое артериальное давление:чем опасно и как его понизить в домашних условиях
26 июня 2025

Каждое увеличение этого показателя сопровождалось примерно 76-процентным ростом риска. Также исследователи обнаружили, что у людей с более быстрым старением сосудов, которое отражается в повышении расчетной скорости пульсовой волны, деменция развивалась значительно чаще.

По словам ученых, такие показатели можно рассчитать на основе обычных измерений давления на приеме у врача. Это означает, что врачи могут выявлять повышенный риск деменции задолго до появления первых симптомов и рекомендовать пациентам меры по контролю давления и улучшению образа жизни, что может помочь защитить здоровье мозга.

Ранее ученые выяснили, что медитация, йога и тайцзи уменьшают тревогу и стресс при деменции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok