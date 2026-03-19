Раскрыт неочевидный предвестник деменции

ACC.26: Высокий индекс пульсового давления повышает риск развития деменции

Обычные показатели артериального давления могут помочь заранее определить риск развития деменции. К такому выводу пришли исследователи, обнаружившие, что определенные параметры состояния сосудов, рассчитываемые на основе измерений давления и пульса, способны указывать на повышенную вероятность когнитивных нарушений. Результаты исследования представлены на ежегодной научной сессии Американского колледжа кардиологии (ACC.26).

Ученые проанализировали данные 8 536 взрослых старше 50 лет с гипертонией, участвовавших в крупном исследовании SPRINT. За время наблюдения 323 участника столкнулись с вероятной деменцией. Анализ показал, что более высокий индекс пульсового давления и частоты сердечных сокращений связан с заметно более высоким риском развития деменции или легких когнитивных нарушений.

Каждое увеличение этого показателя сопровождалось примерно 76-процентным ростом риска. Также исследователи обнаружили, что у людей с более быстрым старением сосудов, которое отражается в повышении расчетной скорости пульсовой волны, деменция развивалась значительно чаще.

По словам ученых, такие показатели можно рассчитать на основе обычных измерений давления на приеме у врача. Это означает, что врачи могут выявлять повышенный риск деменции задолго до появления первых симптомов и рекомендовать пациентам меры по контролю давления и улучшению образа жизни, что может помочь защитить здоровье мозга.

