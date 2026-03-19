Раскрыта важная причина для просьбы Пентагона о миллиардах долларов на войну с Ираном

Матвийчук: США оценивают конфликт в Иране как затяжной

США готовятся к затяжному конфликту на Ближнем Востоке, именно поэтому Пентагон запросил у Белого дома дополнительное финансирование в размере 200 миллиардов долларов. Об этом заявил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук.

По его словам, США испытывают большую потребность в ракетах. Один снаряд для комплекса Patriot стоит приблизительно 2,5 миллиона долларов, а достаточное количество — это приблизительно 500-800 штук.

«Я полагаю, что деньги также пойдут на укрепление и создание сухопутной группировки, поддержание ее боеспособности. Это говорит, что США оценивают конфликт в Иране как затяжной и на перспективу — на достаточно большое количество времени», — высказался военный эксперт.

The Washington Post писала, что вышеназванная сумма значительно превысит затраты на масштабную кампанию воздушных ударов, проводимую США, и вместо этого будет направлена ​​на срочное увеличение производства критически важного вооружения. Тем не менее остается неясным, какую сумму Белый дом в конечном итоге запросит у законодателей Конгресса. Некоторые чиновники считают, что запрос Пентагона не имеет реальных шансов на одобрение в Конгрессе.