Раскрыто количество пожизненно осужденных в России за преступления украинских властей

11:25, 19 марта 2026

Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

На оперативном совещании в Донецке председателю Следственного комитета России (СКР) Александру Бастрыкину доложили о расследованиях преступлений украинской власти. Об этом в своем Telegram-канале сообщает СКР.

По данным следствия, судами были рассмотрены 1107 уголовных дел, по итогам которых 75 человек приговорены к пожизненному сроку лишения свободы. Отмечается, что при работе с задержанными украинскими военнослужащими выявлен новый факт применения запрещенных средств и методов ведения войны.

Ранее суд заочно приговорил к пожизненному заключению командира 19-й ракетной бригады «Святая Варвара» Вооруженных сил Украины Ростислава Карпушу.

    Последние новости

    Стало известно об утонувшем грузе НАТО после удара по барже под Одессой

    Постсоветская страна нарастила поставки вина в Россию

    Названы детали дела о покушении на жизнь губернатора российского региона

    Люди Трампа приехали во дворец к Лукашенко

    Иран раскритиковал Макрона за двойные стандарты

    В многоквартирном доме на российском курорте прогремел взрыв

    В России спрогнозировали рост числа обанкротившихся граждан

    Названы лучшие упражнения для быстрого возвращения в форму

    В ЕС участилась критика в адрес фон дер Ляйен

    Объяснены причины плохой памяти в возрасте 30 лет

    Все новости
