Раскрыто количество пожизненно осужденных в России за преступления украинских властей

Бастрыкину доложили о количестве пожизненно осужденных за преступления украинцев

На оперативном совещании в Донецке председателю Следственного комитета России (СКР) Александру Бастрыкину доложили о расследованиях преступлений украинской власти. Об этом в своем Telegram-канале сообщает СКР.

По данным следствия, судами были рассмотрены 1107 уголовных дел, по итогам которых 75 человек приговорены к пожизненному сроку лишения свободы. Отмечается, что при работе с задержанными украинскими военнослужащими выявлен новый факт применения запрещенных средств и методов ведения войны.

Ранее суд заочно приговорил к пожизненному заключению командира 19-й ракетной бригады «Святая Варвара» Вооруженных сил Украины Ростислава Карпушу.