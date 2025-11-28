Силовые структуры
16:23, 28 ноября 2025Силовые структуры

Командир «Святой Варвары» получил второе пожизненное в России

Комбриг ВСУ Карпуша получил второе пожизненное за обстрел пляжа в Севастополе
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Суд заочно приговорил к пожизненному заключению командира 19-й ракетной бригады «Святая Варвара» Вооруженных сил Украины (ВСУ) Ростислава Карпушу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

21-летнего жителя Никополя признали виновным в теракте. Первые 12 лет он проведет в тюрьме, а оставшийся срок в колонии особого режима. Дело рассматривалось в отсутствие Карпуши — на данный момент он заочно арестован и находится в розыске.

Как установил суд, 23 июня 2024 года комбриг ВСУ отдал приказ военнослужащим 4-го ракетного дивизиона о нанесении ракетного удара по Севастополю. В результате 1 из 6 выпущенных ракет сработала над пляжем в поселке Учкуевка — четыре человека, включая двух детей, получили осколочные ранения. Они не выжили. Еще 113 отдыхающих пострадали.

Это второй пожизненный срок для Карпуши. В конце июня он уже был приговорен к максимальному наказанию за ракетные удары по Курской области.

