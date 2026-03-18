00:38, 19 марта 2026

Раскрыты подробности о работе по обмену пленными между Россией и Украиной

Марина Совина (ночной редактор)
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал работу по обмену пленными между Россией и Украиной. Об этом он высказался в беседе с «Известиями».

Песков заявил, что стороны намерены договариваться о новых обменах пленными. «Работа по этому направлению будет обязательно продолжена», — заверил он.

В том же интервью Песков рассказал о трехсторонних переговорах с участием США и Украины. «Трехсторонняя группа — на паузе», — сообщил он.

До этого директор национальной разведки США Тулси Габбард сообщила, что Вашингтон продолжает прикладывать усилия для урегулирования конфликта на Украине.

    Последние новости

    Израиль нанес удар по иранским кораблям в Каспийском море

    На Украине высмеяли давнее обещание советника Зеленского пить кофе в Ялте

    Дмитриев призвал Европу к стратегическим решениям по газу

    В России назвали пострадавшую от санкций Запада экономику

    В Ирландии напали с ножом на выходца с Украины

    Раскрыты подробности о работе по обмену пленными между Россией и Украиной

    ВСУ атаковали российский город

    На Украине ударили по главному областному управлению СБУ

    Женщина отказалась покидать больницу после выписки и осталась там еще на пять месяцев

    Найдено неожиданное средство для снижения риска деменции

    Все новости
