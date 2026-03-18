Раскрыты подробности о работе по обмену пленными между Россией и Украиной

Песков заявил, что работа по обмену пленными между РФ и Украиной продолжится

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал работу по обмену пленными между Россией и Украиной. Об этом он высказался в беседе с «Известиями».

Песков заявил, что стороны намерены договариваться о новых обменах пленными. «Работа по этому направлению будет обязательно продолжена», — заверил он.

В том же интервью Песков рассказал о трехсторонних переговорах с участием США и Украины. «Трехсторонняя группа — на паузе», — сообщил он.

До этого директор национальной разведки США Тулси Габбард сообщила, что Вашингтон продолжает прикладывать усилия для урегулирования конфликта на Украине.

