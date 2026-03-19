Решение США об операции против Ирана назвали колоссальной ошибкой

Глава МИД Омана заявил о колоссальном просчете США в конфликте с Ираном

США совершили колоссальную ошибку, позволив втянуть себя в войну с Ираном. Об этом заявил министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди в статье для газеты The Economist.

По его словам, ни Вашингтон, ни Тель-Авив не достигнут желаемых результатов ни при каком сценарии. «Это не война США, и нет никакого благоприятного сценария, при котором США и Израиль получат желаемое», — написал аль-Бусаиди. Он отметил, что по всему миру уже ощущаются последствия блокировки Ормузского пролива и вызванного ею энергокризиса.

Министр также выразил сомнение в возможности достижения Израилем своих целей без наземной операции США, в которой Вашингтон неизбежно завязнет. По его мнению, израильское руководство убедило американскую сторону в быстрой капитуляции Тегерана, однако реальность требует длительной военной кампании, что противоречит обещаниям Дональда Трампа завершить бесконечные войны. Аль-Бусаиди назвал заявления США о смене власти в Иране риторикой, тогда как Израиль, по его словам, открыто декларирует планы свержения иранского правительства.

Директор Национальной разведки США Тулси Габбард опровергла одно из ключевых обоснований администрации президента страны Дональда Трампа для начала военной операции против Ирана. Выступая в сенатском комитете, она заявила, что Тегерану потребуется не менее десяти лет для создания ракет, способных достичь американской территории. В свою очередь, директор Центрального разведывательного управления Джон Ратклифф отказался называть конкретные сроки появления у Ирана оружия, угрожающего США. Однако, по его мнению, если бы Ирану позволили разрабатывать баллистические ракеты средней дальности, достигающие 3000 километров, «это угрожало бы большей части Европы».