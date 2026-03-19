02:57, 19 марта 2026

Россиянам назвали самый невыгодный для отпуска месяц

Россиянам посоветовали не брать отпуск в мае из-за потери в деньгах
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Самым невыгодным месяцем для отпуска в 2026 году стал май — в нем много праздничных дней, и это негативно влияет на соотношение отпускных выплат и среднего дневного заработка. Об этом рассказала директор департамента по работе с персоналом Российского общества «Знание» Маргарита Богданова-Шемраева в беседе с ТАСС.

По ее словам, в мае средний дневной заработок оказывается выше отпускных выплат. «Если ваша цель — максимизировать выплаты, планируйте отпуск на другие месяцы», — посоветовала эксперт.

Она отметила, что в этом году самыми выгодными для отпуска месяцами стали апрель, июль, сентябрь, октябрь и декабрь. Наиболее выгодным стал июль — в нем насчитывается 23 рабочих дня. Богданова-Шемраева также порекомендовала включать в период отпуска не только рабочие дни, но и субботу и воскресенье, так как за них тоже начисляются отпускные.

Ранее сообщалось, что весной 2026 года отпуск обойдется дешевле всего в Туапсе и Новороссийске.

