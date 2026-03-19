АКИТ: Покупки россиян одежды и обуви за рубежом выросли на 137 процентов

В 2025 году россияне бросились покупать одежду и обувь за рубежом. Об этом со ссылкой на данные Ассоциация компаний интернет‑торговли (АКИТ) сообщает газета «Ведомости».

За год граждане потратили на покупку и доставку одежды и обуви из-за рубежа 67,6 миллиарда рублей (плюс 137 процентов год к году). По словам президента АКИТ Артема Соколова, такая динамика вызвана эффектом низкой базы. Как заявил глава совета по электронной коммерции Торгово-промышленной палаты Алексей Федоров, такой рост обусловлен работой маркетплейсов, которые сделали доставку товаров из-за рубежа более доступной.

Одновременно с ростом продаж средний чек сократился. Быстрее всего растут продажи премиальных позиций — число покупок в данном сегменте за этот же период на этом фоне выросло почти в два раза — на 85 процентов. Ряд иностранных брендов ушли из России, но спрос на них сохранился, отмечают эксперты.

Чаще всего в 2025 году россияне покупали за рубежом люксовую обувь, сумки, верхнюю одежду, футболки и поло и солнцезащитные очки. Самым популярным премиальным брендом у россиян второй год подряд стал Gucci, помимо него в пятерку вошли Calvin Klein, Stone Island, Balenciaga и Supreme.

Ранее стало известно, что управляющая российскими магазинами бюджетной одежды Modis компания «Одежда 3000» подала заявление о банкротстве в Арбитражный суд Москвы. Впервые о ее финансовых проблемах стало известно в конце 2025 года, когда «Одежда 3000» сообщила о намерении подать заявление о банкротстве. В феврале 2026-го компания уведомила о неплатежеспособности, указав в качестве кредитора китайского импортера Shanghai Newidea International Trade. Тот сумел взыскать с Modis 569 миллионов рублей (44 миллиона юаней) в результате двух судебных разбирательств.