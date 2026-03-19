03:30, 19 марта 2026

Россиянин описал Мозамбик словами «одиночные прогулки ночью — плохая идея»

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Ivan Bruno de M / Shutterstock / Fotodom

Российский тревел-блогер Денис Забелин побывал в Мозамбике и описал африканскую страну словами «одиночные прогулки ночью — плохая идея». Своими наблюдениями он поделился в личном блоге «Жизнь в движении» на платформе «Дзен».

По его словам, большинство туристов приезжают на север страны, где в настоящее время продолжается вооруженный конфликт, и остаются разочарованными. «Юг — принципиально другая история. <...> Почти две тысячи восемьсот километров побережья Индийского океана. Коралловые рифы в первой десятке мира по разнообразию», — пишет автор блога.

Россиянин отметил, что даже на юге страны туристов мало. Автомат Калашникова, изображенный на флаге страны, работает как некоторый фильтр, заметил он. «Я ожидал враждебности. Ее не было. Местные видят туристов редко и реагируют с настоящим интересом — не как на кошелек с ногами. Это редкость для части Африки, которая давно устала от белых с фотоаппаратами», — признался Забелин. Он также рассказал, что в туристических зонах общаться с жителями можно на суахили, португальском и английском.

Однако соотечественник все же подчеркнул, что на территории Мозамбика стоит проявлять осторожность. Так, например, он предупредил о наличии минных ловушек. «С гражданской войны прошло больше тридцати лет — часть полей до сих пор не размечена. <...> Дальше асфальтированных трасс — смотреть под ноги и не срезать через кустарник», — пояснил российский тревел-блогер. Помимо этого, он рекомендовал не ходить по незнакомым районе ночью даже в столице.

Ранее Забелин побывал в Бурунди, одной из беднейших стран мира. Он описал цены в местных магазинах словами «глаза на лоб вылезли».

