09:11, 3 марта 2026Путешествия

Россиянин описал цены в магазинах одной из беднейших стран фразой «глаза на лоб вылезли»

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Milos Bicanski / Getty Images

Российский тревел-блогер Денис Забелин побывал в Бурунди, которая входит в число беднейших стран мира, и описал цены в местных магазинах фразой «глаза на лоб вылезли». Своими наблюдениями он поделился в личном блоге «Жизнь в движении» на платформе «Дзен».

Автор материала зашел в Lucky Supermarket с импортными товарами, чистыми полками и кондиционерами. Однако больше всего его удивила стоимость продуктов. Литр молока обошелся бы там в 400 рублей, буханка хлеба — от 200 до 300 рублей, итальянские макароны Barilla — 530 рублей за пачку, макароны MaltaGliati — 650 рублей, томаты — 300 рублей за килограмм, картофель — 200 рублей, огурцы — 300 рублей.

«Что с мясом? Курица за килограмм — почти тысяча рублей, столько же и говядина. Ни в чем себе не отказывают местные буржуи. Даже жалкая упаковка чая 50 граммов за 200 рублей!» — пожаловался россиянин.

Кроме того, в Lucky Supermarket можно купить шампунь Nivea за 700 рублей, зубную пасту Sensodyne — до 1 тысячи рублей, упаковку подгузников — за 1,5 тысячи рублей, отвертку — за 600 рублей.

Ранее Забелин описал Бурунди фразой «все хуже, чем везде». Автор публикации рассказал, что более 60 процентов населения этой страны Африки живет менее чем на 2,5 доллара в день (около 192 рублей), а доля бедняков в отдельные годы приближалась к 80 процентам.

