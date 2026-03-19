Россия
14:26, 19 марта 2026Россия

Россиянин протезом разбил стекло в машине скорой и пытался напасть на медиков

Майя Назарова

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Искитиме Новосибирской области инвалид протезом разбил стекло в машине скорой и попытался напасть на медиков. Об этом стало известно РЕН ТВ.

По предварительным данным, россиянин был пьян. Он в грубой форме обвинял врачей в непрофессионализме, а также хотел спровоцировать драку. Его подначивал товарищ, находившийся рядом.

После инцидента житель Новосибирской области хотел скрыться. Однако очевидцы конфликта вызвали сотрудников полиции, те догнали его и задержали.

До этого в Иркутске правоохранители задержали пациента, напавшего на персонал городской больницы. Россиянин признался, что желал расправиться с врачом. Доктор якобы «хотел лишить его права на жизнь». В отношении горожанина возбудили уголовное дело.

