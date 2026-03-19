14:57, 19 марта 2026Наука и техника

Российские саперы изучат «Маркер» с американской C-4

Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские саперы в зоне проведения специальной военной операции (СВО) изучают украинские мины «Маркер», которые содержат взрывчатое вещество C-4 производства США. Об этом сапер 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» с позывным Локи рассказал РИА Новости.

По его словам, неразорвавшиеся из-за брака мины привозят с линии боевого соприкосновения. Изделия используют для обучения личного состава и устранения так называемой минобоязни.

«Уничтожаются они обычно дистанционно сбросами с коптеров. Не подходим к боеприпасу, дабы избежать минно-взрывных травм», — сказал сапер.

Пластичную взрывчатку C-4 разработали в 1956 году. Состав входит в группу «C», которая содержит вещества с различным количеством гексогена. C-4 используют для разрушения различных объектов. В частности, пластичным веществом заполняют трещины для взрыва стен зданий. Также C-4 лежит в основе противопехотной мины M18A1 Claymore.

В феврале начальник инженерных войск Вооруженных сил России Юрий Ставицкий сообщил, что противокрышевые мины, которые используют в ходе СВО, показали хорошие результаты.

