В российском городе ребенок провалился в сугроб и застрял

14:51, 19 марта 2026Экономика

На Камчатке пятиклассник спас провалившегося в сугроб ребенка
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Elena Birkina / Shutterstock / Fotodom  

На Камчатке школьник спас ребенка из снежного завала. Внимание на ситуацию обратил министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев на странице в соцсети «ВКонтакте».

Речь идет о пятикласснике Ярославе из Петропавловска-Камчатского. В минувший понедельник по дороге домой из школы он заметил маленького ребенка, который провалился в сугроб и застрял. Пятиклассник пришел мальчику на помощь и достал его из-под снега, отвел в тепло к себе домой, переодел в сухую одежду, напоил чаем, зарядил телефон ребенка, а затем связался с его родителями, которым рассказал о случившемся. Вскоре взрослые приехали по указанному Ярославом адресу и забрали сына домой.

Лебедев назвал поступок школьника благородным и героическим. «Такими учениками нужно гордиться! Считаю, что герой заслуживает награды и всеобщего уважения. Также считаю, что проявленные мужество, гражданская ответственность и неравнодушие Ярослава стали прямым следствием эффективной воспитательной работы по формированию культуры безопасности жизнедеятельности. Благодарю руководство и преподавателей школы», — добавил министр по ЧС по Камчатскому краю.

Ранее в марте в Калининграде две школьницы провалились под лед на озере. Из холодной воды их достали очевидцы.

