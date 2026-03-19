Сексолог объяснила одну особенность зумеров

Психолог-сексолог центра семейного и сексуального развития Secrets Алина Михайлова объяснила, почему молодые люди меньше занимаются сексом. О причинах этой особенности зумеров она рассказала в разговоре «Лентой.ру».

«Современные 20-летние люди живут в режиме постоянной тревоги: экономическая нестабильность, войны, давление, что надо успеть достичь успеха до 30. Мозг большую часть времени занят не удовольствием, а выживанием. При повышенном уровне кортизола из-за стресса и хроническом недосыпе снижается выработка половых гормонов, в том числе тестостерона у мужчин и эстрогенов у женщин, что напрямую бьет по либидо», — предупредила Михайлова.

По ее словам, негативно влияет на сексуальное влечение и доступность порно. Регулярное потребление быстрорастущего количества стимулов формирует толерантность: чтобы испытать то же возбуждение, нужен все более жесткий, необычный или шокирующий контент. При этом реальный секс начинает казаться менее привлекательным.

Михайлова добавила, что интерес к сексу также может снижаться из-за приложений для знакомств, которые создают ложную иллюзию большого выбора. Также, по ее словам, на либидо негативно влияет страх сделать что-то не так в постели и случайно нарушить границы партнера.

«Сексуальность никуда не делась — она сместилась из пространства живых отношений в цифровые и фантазийные формы, а также в более поздние этапы жизни. Она не перестала быть важной, но перестала быть очевидной и легкой», — добавила специалистка.

