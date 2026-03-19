17:39, 19 марта 2026Мир

Союзники США выразили готовность внести вклад в противостояние Ирану

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Государства-союзники США захотели внести вклад в обеспечение безопасности в Ормузском проливе. Об этом говорится в их совместном заявлении, передает The Guardian.

«Мы выражаем готовность внести свой вклад в соответствующие меры по обеспечению безопасного прохода через пролив. Мы приветствуем приверженность стран, участвующих в подготовительном планировании», — утверждается в заявлении.

Заявление было выпущено Великобританией, Францией, Германией, Италией, Нидерландами и Японией. Страны также выразили глубокую озабоченность по поводу эскалации конфликта и призвали Иран немедленно прекратить попытки заблокировать пролив для коммерческого судоходства.

Ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что США не могут самостоятельно удерживать Ормузский пролив открытым.

    Последние новости

    Две страны ЕС заблокировали выделение кредита Украине

    Раскрыта резкая реакция ЕС на решение Орбана по кредиту Украине

    Американский истребитель совершил экстренную посадку на Ближнем Востоке

    Названа рекомендованная частота стирки одежды

    Работников аэропортов США лишили зарплаты и вынудили сдавать кровь ради заработка

    Медведев в одном посте использовал семь оскорблений для Зеленского

    Предсказана продолжительность аномальной погоды в Москве

    Галустян высказался о разводе и алиментах

    Банк России поднял курс доллара выше 84 рублей

    Иран поразил электростанцию и НПЗ в одном из крупнейших городов Израиля

    Все новости
