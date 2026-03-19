23:49, 19 марта 2026

США обновили лицензию на операции с нефтью из России

США изменили лицензию на операции с российской нефтью
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Amit Dave / Reuters

США обновили лицензию на операции с российской нефтью. Это следует из соответствующего документа, размещенного на сайте американского министерства финансов.

Обновленный документ прямо запрещает операции с участием лиц и структур, связанных с Ираном, Кубой, Северной Кореей, а также с новыми регионами России, включая Крым.

Остальные параметры остались без изменений. Лицензия на операции с нефтью из РФ действует до 00:01 по восточному летнему времени (EDT) 11 апреля 2026 года.

Ранее представители Министерства торговли, промышленности и ресурсов Южной Кореи подтвердили переговоры с российскими компаниями по поводу импорта нефти из-за кризиса на Ближнем Востоке. Таким образом, власти азиатской страны допустили ослабление антироссийских санкций по примеру США.

