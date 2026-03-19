Стало известно о готовящихся обменах между Россией и Украиной

Омбудсмен Москалькова заявила о подготовке обменов между Россией и Украиной

Уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова заявила, что обмены между Россией и Украиной готовятся. Ее комментарий приводит ТАСС.

Как стало известно омбудсмену, вероятно, будут проводиться и обмены военнопленными, и возвращение гражданских лиц.

Москалькова пояснила, что контакты между омбудсменами РФ и Украины по удерживаемым жителям Курской области ведутся по разным каналам.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков заверил, что стороны продолжат работу по обмену пленными. При этом он подчеркнул, что трехсторонние переговоры с участием США и Украины находятся на паузе.

Последний на данный момент обмен России и Украины военнопленными проходил с 5 по 6 марта. В первый день стороны передали друг другу по 200 человек, во второй — по 300. Посредничество гуманитарного характера оказывали Объединенные Арабские Эмираты и США.