15:45, 6 марта 2026Россия

Обнародованы новые кадры с находившимися в плену ВСУ российскими бойцами

Минобороны России опубликовало видео с освобожденными из плена ВСУ бойцами
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

В сети появилось видео с российскими военнослужащими, освобожденными из украинского плена 6 марта. Запись обнародовало Минобороны России в Telegram.

На опубликованных кадрах видно, как бойцы с накинутыми на плечи триколорами садятся в автобус. Внутри они троекратно восклицают: «Ура!»

Ранее сообщалось, что 6 марта Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле «300 на 300». В настоящий момент бойцы находятся на территории Белоруссии, где им оказывается психологическая и медицинская помощь. В России солдат направят на лечение и реабилитацию в медучреждения Минобороны.

Очередной обмен России и Украины военнопленными проходил с 5 по 6 марта. В первый день стороны передали друг другу по 200 человек. Посредничество гуманитарного характера оказывали Объединенные Арабские Эмираты и США.

