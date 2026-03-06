Обнародованы новые кадры с находившимися в плену ВСУ российскими бойцами

Минобороны России опубликовало видео с освобожденными из плена ВСУ бойцами

В сети появилось видео с российскими военнослужащими, освобожденными из украинского плена 6 марта. Запись обнародовало Минобороны России в Telegram.

На опубликованных кадрах видно, как бойцы с накинутыми на плечи триколорами садятся в автобус. Внутри они троекратно восклицают: «Ура!»

Ранее сообщалось, что 6 марта Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле «300 на 300». В настоящий момент бойцы находятся на территории Белоруссии, где им оказывается психологическая и медицинская помощь. В России солдат направят на лечение и реабилитацию в медучреждения Минобороны.

Очередной обмен России и Украины военнопленными проходил с 5 по 6 марта. В первый день стороны передали друг другу по 200 человек. Посредничество гуманитарного характера оказывали Объединенные Арабские Эмираты и США.