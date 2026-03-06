Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:03, 6 марта 2026Россия

Минобороны России сообщило еще об одном обмене пленными с Украиной

Минобороны России сообщило о возврате 300 пленных военнослужащих
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Состоялся еще один обмен пленными военнослужащими между Россией и Украиной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Уточняется, что Москва вернула 300 бойцов. Киеву взамен было передано такое же число пленных солдат.

В оборонном ведомстве уточнили, что при возвращении российских солдат посреднические усилия гуманитарного характера оказали США и ОАЭ.

Ранее МИД России сообщил, что Москва и Киев 5-6 марта проведут обмен военнопленными по формуле 500 на 500. Всем возвращенным из плена российским военным будет оказана необходимая медицинская и психологическая помощь. Первый этап, во время которого вернули 200 российских солдат, уже состоялся накануне.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Надо применять пятую статью НАТО». В России жестко отреагировали на угрозы Зеленского Орбану

    Украинский блогер получил 6,5 года колонии в России

    Участницу банды похитителей освободили из российской колонии после родов

    Алиев распорядился повысить уровень готовности армии

    Продажи заграничных туров рухнули из-за кризиса на Ближнем Востоке

    Россиянин пойдет под суд за расправу над московским милиционером и его женой

    206-сантиметровая российская модель встретилась с Шакилом О'Нилом

    Названо принципиальное отличие новых кроссоверов «Москвич» от предыдущих моделей

    Украина объявила Венгрию опасной для пребывания страной

    Покупка одного вида жилья в России станет выгоднее

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok