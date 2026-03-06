Минобороны России сообщило еще об одном обмене пленными с Украиной

Минобороны России сообщило о возврате 300 пленных военнослужащих

Состоялся еще один обмен пленными военнослужащими между Россией и Украиной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Уточняется, что Москва вернула 300 бойцов. Киеву взамен было передано такое же число пленных солдат.

В оборонном ведомстве уточнили, что при возвращении российских солдат посреднические усилия гуманитарного характера оказали США и ОАЭ.

Ранее МИД России сообщил, что Москва и Киев 5-6 марта проведут обмен военнопленными по формуле 500 на 500. Всем возвращенным из плена российским военным будет оказана необходимая медицинская и психологическая помощь. Первый этап, во время которого вернули 200 российских солдат, уже состоялся накануне.