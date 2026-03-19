10:37, 19 марта 2026Интернет и СМИ

Стало известно об ухудшающейся ситуации на Украине из-за атаки США на Иран

BZ: Ситуация на Украине для Зеленского ухудшилась из-за атаки США на Иран
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина

Фото: Andriy Andriyenko / Reuters

Для украинского лидера Владимира Зеленского ситуация на Украине резко ухудшилась из-за военного конфликта между США, Израилем и Ираном. Об этом сообщает издание Berliner Zeitung (BZ).

«США уже некоторое время усиливают давление на него, в то же время ослабляются санкции против России и ставятся под сомнение поставки оружия», — говорится в материале.

Отмечается, что переговорная позиция Украины значительно ослабла. Также остается неясным вопрос, готов ли Киев пойти на болезненные уступки. По данным издания, пока правительство Украины отказывается уступать, быстрый прорыв на переговорах по мирному урегулированию кризиса остается маловероятным.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что не существует других вариантов финансирования вооруженных сил страны, кроме кредита от Европейского союза. Он также призвал лидеров Евросоюза разблокировать пакет поддержки Украины на сумму 90 миллиардов евро, который останавливает Венгрия.

