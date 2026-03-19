Трампа обвинили в создании беспрецедентных проблем для США и всего Запада

Журналист Джей: Трамп загнал себя в угол, начав операцию в Иране

Президент США Дональд Трамп, начав операцию в Иране, загнал себя в угол. Более того, допущенные им ошибки создали беспрецедентные проблемы для Соединенных Штатов и всего Запада, заявил британский журналист Мартин Джей в интервью дипломату Иану Прауду в эфире его YouTube-канала.

«Трамп поставил Запад в очень, очень сложное положение. Он сам себя загнал в угол. Он допустил несколько фундаментальных ошибок. Недооценил военный потенциал Ирана, недооценил его способность выполнить свои обещания, а именно нанести удары по американским целям в регионе Персидского залива», — указал журналист. Он отметил, что теперь Иран устанавливает свои правила, и все это привело к хаосу, который вряд ли кто-то мог себе представить.

Джей добавил, что американский лидер, вероятно, войдет в историю, как человек, который сделал все, чего обещал не делать. Кроме того, считает он, Трамп поставил под угрозу отношения США со странами НАТО.

Ранее политолог Алекс Крайнер предположил, что конфликт в Иране развалит империю Запада.