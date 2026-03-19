06:54, 19 марта 2026Мир

Трампа обвинили в создании беспрецедентных проблем для США и всего Запада

Журналист Джей: Трамп загнал себя в угол, начав операцию в Иране
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Kylie Cooper / Reuters

Президент США Дональд Трамп, начав операцию в Иране, загнал себя в угол. Более того, допущенные им ошибки создали беспрецедентные проблемы для Соединенных Штатов и всего Запада, заявил британский журналист Мартин Джей в интервью дипломату Иану Прауду в эфире его YouTube-канала.

«Трамп поставил Запад в очень, очень сложное положение. Он сам себя загнал в угол. Он допустил несколько фундаментальных ошибок. Недооценил военный потенциал Ирана, недооценил его способность выполнить свои обещания, а именно нанести удары по американским целям в регионе Персидского залива», — указал журналист. Он отметил, что теперь Иран устанавливает свои правила, и все это привело к хаосу, который вряд ли кто-то мог себе представить.

Джей добавил, что американский лидер, вероятно, войдет в историю, как человек, который сделал все, чего обещал не делать. Кроме того, считает он, Трамп поставил под угрозу отношения США со странами НАТО.

Ранее политолог Алекс Крайнер предположил, что конфликт в Иране развалит империю Запада.

    Главный порт Ирана на Каспии подвергся атаке с воздуха. Израиль нанес удары по кораблям и ряду зданий

    Россиянам назвали первые шаги при утечке интимных фотов сеть

    BMW представил новый мощный седан с оригинальной внешностью

    Мужчина заживо похоронил блогершу в чемодане

    Внешность Роберта Паттинсона на красной дорожке оценили фразой «братан хочет мирной жизни»

    Россиян предупредили об опасных последствиях недостатка сна

    Сенат США не стал ограничивать военные полномочия Трампа

    Медведи в Московском зоопарке вышли из зимней спячки

    Раскрыты траты россиян на автозапчасти

    Все новости
