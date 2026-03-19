06:23, 19 марта 2026Мир

Раскрыты возможные последствия конфликта в Иране

Аналитик Крайнер: Конфликт в Иране развалит империю Запада
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Политолог Алекс Крайнер предположил, к каким результатам приведет конфликт в Иране. Об этом он высказался в эфире YouTube-канала.

Крайнер раскрыл возможные последствия конфликта в Иране и подчеркнул, что в результате него США уйдут с Ближнего Востока, а империя Запада распадется.

«США в итоге будут вытеснены из региона. И, вероятно, это произойдет сейчас. Я не вижу, как они могут этого избежать. <…> Мы станем свидетелями падения империи Запада или Запад замкнется в себе, превратившись в блок, подобный бывшему советскому», — заключил аналитик.

Ранее президент США Дональд Трамп задался вопросом о последствиях попытки США «добить» Иран. Он пригрозил переложить ответственность за Ормузский пролив на страны, которые, в отличие от Вашингтона, им пользуются.

