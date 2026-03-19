20:41, 19 марта 2026

Турист с пистолетом напал на полицейского во Вьетнаме и скрылся на мотоцикле

Алина Черненко

Фото: Vietnam Stock Images / Shutterstock / Fotodom  

Иностранного туриста задержали после нападения с пистолетом на полицейского в провинции Ламдонг, Вьетнам. Об этом пишет портал DTiNews.

Инцидент произошел 18 марта в городе Фантхьет. Ехавший на мотоцикле мужчина, личность которого не раскрывается, столкнулся с автомобилем, после чего между водителями произошла ссора. На место ДТП приехала полиция. Пока стражи правопорядка занимались урегулированием ситуации, иностранец напал с оружием на начальника местного полицейского подразделения — майора Фам Нгуен Дык Лама — и скрылся на мотоцикле.

Правоохранитель получил серьезные травмы и был доставлен в больницу для оказания неотложной помощи. В ту же ночь его коллеги начали поиски подозреваемого. Его арестовали утром 19 марта более чем в 70 километрах от места происшествия.

Ранее в Таиланде американский солдат напился и избил товарища, а при задержании попытался укусить полицейского за руку. Сослуживцы помирились в участке, после чего им разрешили уйти.

