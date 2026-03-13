Реклама

16:07, 13 марта 2026Путешествия

Американский солдат нокаутировал сослуживца и попытался укусить офицера в Таиланде

Американский солдат напился и нокаутировал сослуживца у отеля в Паттайе
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Кадр: Bedfordshire Police

Американский солдат напился и избил товарища, а при задержании попытался укусить офицера за руку во время отпуска в Таиланде. Об этом сообщило издание The Pattaya News.

По данным источника, двое коллег повздорили друг с другом у отеля на пляжной дороге в Паттайе. В итоге один военный нокаутировал другого. После этого мужчина бросил окровавленного сослуживца на обочине дороги и скрылся.

Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что пьяный турист отдыхал в составе группы из пяти сотрудников Вооруженных сил США. Мужчины пытались успокоить дебошира, но тот активно сопротивлялся. В результате массовой драки, в которой приняли участие и местные офицеры, всех участников конфликта доставили в дежурную часть. Уточняется, что ни один американец не стал подавать официального заявления в полицию — сослуживцы предпочли примириться в участке, затем им разрешили уйти.

Ранее россиянин поругался с девушкой в полицейском участке Таиланда и бесследно исчез. По имеющейся информации, 40-летний Денис из Уфы пропал 25 февраля.

