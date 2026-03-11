Реклама

Россиянин поругался с девушкой в полицейском участке Таиланда и бесследно исчез

Российский турист исчез после ссоры с девушкой в полицейском участке на Пхукете
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Jorge Silva / Reuters

Российский турист поругался с девушкой в полицейском участке Таиланда и бесследно исчез, его ищут вторую неделю. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По имеющейся информации, 40-летний Денис из Уфы, работавший айтишником, пропал 25 февраля. В тот день у него произошла ссора с девушкой Анной, с которой они вместе уже девять лет. В итоге россиянин привел ее в полицейский участок на Пхукете, где скандал только продолжился.

На глазах у правоохранителей Денис разорвал паспорт возлюбленной в надежде, что его посадят в тюрьму. Однако та не стала писать на него заявление и на следующий день улетела из страны. Мужчина же сел на скутер и уехал. Его не задержали.

Также известно, что он не вернулся в жилой комплекс, где проживал с девушкой. Срок действия его визы истекает через три дня, в настоящее время его ищут по всей стране.

Ранее россиянин стал жертвой мошенников и пропал без вести в Таиланде. С родственников соотечественника требуют 1,3 миллиона рублей.

