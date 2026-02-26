Россиянин стал жертвой мошенников и пропал без вести в Таиланде

Мошенники требуют с семьи пропавшего в Таиланде россиянина 1,3 миллиона рублей

Россиянин отправился в Таиланд, связался с мошенниками и пропал без вести — мужчина не выходит на связь с родственниками в России. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, Владимир предупредил сестру, что вскоре может стать жертвой шантажа. После этого переписка с ним оборвалась, а через время с его семьей связалась россиянка по имени Дарья. Молодая женщина заявила, что мужчина неофициально работал на нее в Паттайе и вместе с товарищем ограбил офис на 300 тысяч рублей.

Дарья якобы написала на соотечественника заявление, и Владимира арестоволи. В качестве доказательств она предоставила материал, на котором пропавший сидит в наручниках в комнате, а также видеозапись момента ограбления. Однако на ней видно, что россиянин с другом выходят из офиса с пустыми руками. С матерью путешественника связался переводчик, объяснив, что с родственников обвиняемого требуют украденные деньги и залог — общая сумма составила 1,3 миллиона рублей.

При этом близкие Владимира уверены, что его оговорили. Они выяснили, что на Дарью ранее писали заявление в тайской полиции — тогда злоумышленница представлялась женой российского посла и предлагала землякам помощь с документами, но пропадала после получения денег.

Ранее стало известно, что соотечественники расправились в Таиланде с россиянином. Мужчину затащили в ванную комнату и расчленили заживо, а части его тела закопали в шести местах. Свой поступок злоумышленники назвали случайностью.