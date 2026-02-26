Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:03, 26 февраля 2026Путешествия

Россиянин стал жертвой мошенников и пропал без вести в Таиланде

Мошенники требуют с семьи пропавшего в Таиланде россиянина 1,3 миллиона рублей
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Кадр: Telegram-канал Baza

Россиянин отправился в Таиланд, связался с мошенниками и пропал без вести — мужчина не выходит на связь с родственниками в России. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, Владимир предупредил сестру, что вскоре может стать жертвой шантажа. После этого переписка с ним оборвалась, а через время с его семьей связалась россиянка по имени Дарья. Молодая женщина заявила, что мужчина неофициально работал на нее в Паттайе и вместе с товарищем ограбил офис на 300 тысяч рублей.

Материалы по теме:
Россияне стали частыми посетителями Таиланда. Какой курорт выбрать для отдыха и зимовки?
Россияне стали частыми посетителями Таиланда.Какой курорт выбрать для отдыха и зимовки?
13 мая 2025
«Тайцы смотрят с ужасом» Как россияне отмечают Новый год и проводят каникулы по всему миру
«Тайцы смотрят с ужасом»Как россияне отмечают Новый год и проводят каникулы по всему миру
3 января 2026

Дарья якобы написала на соотечественника заявление, и Владимира арестоволи. В качестве доказательств она предоставила материал, на котором пропавший сидит в наручниках в комнате, а также видеозапись момента ограбления. Однако на ней видно, что россиянин с другом выходят из офиса с пустыми руками. С матерью путешественника связался переводчик, объяснив, что с родственников обвиняемого требуют украденные деньги и залог — общая сумма составила 1,3 миллиона рублей.

При этом близкие Владимира уверены, что его оговорили. Они выяснили, что на Дарью ранее писали заявление в тайской полиции — тогда злоумышленница представлялась женой российского посла и предлагала землякам помощь с документами, но пропадала после получения денег.

Ранее стало известно, что соотечественники расправились в Таиланде с россиянином. Мужчину затащили в ванную комнату и расчленили заживо, а части его тела закопали в шести местах. Свой поступок злоумышленники назвали случайностью.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме нашли связь между данными о передаче ядерного оружия Киеву и одним планом ЕС

    В России с 1 марта будут по-новому считать алименты

    Россия начала непомерно тратить

    Стало известно о недвижимости Полины Гагариной

    Названо последствие резкого расширения сети «умных» камер на дорогах России

    ВС России получили «летающие крылья» «Шторм»

    Греф озвучил личный прогноз курса рубля

    Возникла надежда на оживление российского авторынка

    Политолог оценил сценарий полномасштабной войны США с Ираном

    Бывший миллиардер получил семь лет российской колонии за мошенничество

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok