Появились подробности пыток россиянина соотечественниками в Таиланде

Пропавшего гражданина России запытали до смерти в Таиланде из-за долга

Пропавшего в Таиланде гражданина России запытали до смерти из-за долга соотечественники. Об этом сообщило издание The Pattaya News.

На пресс-конференции, состоявшейся 2 февраля в Паттайе, сотрудники полиции раскрыли новые подробности дела о кончине Михаила Емельянова. Мужчина проживал в азиатской стране около двух лет на законных основаниях и вел бизнес. Накануне исчезновения он отправился в дом партнера в районе Нонг Прю.

Записи с камер видеонаблюдения подтвердили, что Емельянов появился на пороге и вошел в здание, но больше оттуда не вышел. Следователи установили, что во время ожесточенной ссоры мужчину затащили в ванную и расчленили заживо в результате пыток 9 января. Части его тела, одежду и документы из особняка вывезли двое россиян — 35-летний Ярослав Демидов и 38-летний Дмитрий Маскалев. Они закопали останки в шести местах от пруда и спрятали там же орудие убийства — железную пилу.

Подозреваемых арестовали 1 февраля в отеле на улице Сукхумвит Сой 71 в Бангкоке, при регистрации они воспользовались фальшивыми паспортами. Свою вину граждане России отрицают и отказываются сотрудничать со следствием. Уточняется, что похитители Емельянова требовали с его близких выкуп. Однако офицеры полагают, что электронные письма с вымогательствами были отправлены после расправы над бизнесменом.

Ранее стало известно, что россиянина расчленили и закопали в разных местах фрагменты теле. Останки 30-летнего Емельянова нашли возле пруда Сой Пхаттанакан в Паттайе. Похитители требовали у семьи мужчины 120 тысяч долларов (9,1 миллиона рублей) в качестве выкупа. Приехавшая в Таиланд мать жертвы нашла нужную сумму, однако злоумышленники перестали выходить на связь.