Расчленившие соотечественника в Таиланде россияне назвали преступление случайностью

Двое обвиняемых в расчленении человека россиян предстали перед судом в Таиланде

Обвиняемые в расчленении соотечественника в Таиланде россияне заявили, что преступление произошло из-за неосторожности во время драки. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Двое граждан России, 35-летний Ярослав Демидов и 38-летний Дмитрий Маскалев, расчленившие человека в особняке в Паттайе, предстали перед судом. Маскалев взял всю вину на себя и назвал расправу над 30-летним Михаилом Емельяновым случайностью. Во время судебного разбирательства мужчина частично признал вину и принес извинения матери пострадавшего.

Женщина не поверила словам обвиняемого и настаивает на высшей мере наказания для мужчин — казни. Она также представила следствию скриншоты с требованиями выкупа и запись ее телефонного разговора с Демидовым, в котором он обещал принять участие в поисках ее пропавшего сына.

Ранее стало известно, что с Емельяновым расправились во время ожесточенной ссоры. Мужчину затащили в ванную комнату и расчленили заживо в результате пыток 9 января. Части его тела, одежду, документы и орудие убийства подозреваемые закопали в шести местах.

Похитители также требовали у семьи мужчины 120 тысяч долларов (9,1 миллиона рублей) в качестве выкупа. Приехавшая в Таиланд мать жертвы нашла нужную сумму, однако злоумышленники перестали выходить на связь.