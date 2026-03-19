В Европе поразились внезапной поддержке Орбана премьером одной страны

Politico: Премьер Италии Мелони заявила, что понимает позицию Орбана

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что понимает вето венгерского премьера Виктора Орбана, несмотря на то, что сама она поддерживает выделение Киеву кредита в 90 миллиардов евро. Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на собственные источники.

«Мелони заявила своим партнерам, что понимает причины, по которым венгерский лидер разозлил весь блок, отказавшись поддержать взятие еврозайма в 90 миллиардов евро для финансирования Украины», — утверждается в статье. По данным Politico, премьер-министр Италии назвала действия Орбана нормальными и призналась, что, если бы она находилась в той же позиции, она бы их поняла.

Об этом высказывании изданию сообщили «сразу пять европейских источников на условиях анонимности». При этом Politico отметило, что никто из собеседников не находился в зале заседания, где присутствовали только лидеры, которые позже сообщили о фразе Мелони дипломатам. Издание добавило, что представители правительства Италии отрицают, что премьер выступила с подобным заявлением.

Ранее стало известно, что несколько стран Европейского союза (ЕС) заблокировали решение объединения о новом пакете санкций против России и выделении Украине кредита в 90 миллиардов евро. Странами, которые пошли против большинства, стали Венгрия и Словакия.