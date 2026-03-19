В Госдуме призвали расширить льготную ипотеку на семьи с детьми до 16 лет

Депутат Миронов призвал расширить льготную ипотеку на семьи с детьми до 16 лет

В Госдуме призвали изменить критерии программы «Семейная ипотека» и расширить ее на россиян с детьми от 7 до 16 лет. С таким предложением в официальном письме Заместителю Председателя Правительства РФ Татьяне Голиковой обратился председатель партии «Справедливая Россия» (СР) Сергей Миронов. Документ оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Соавтором обращения выступила председатель комитет Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова.

«Такое решение увеличит охват программы, повысит благосостояние российских семей, усилит положительное влияние государства на демографическую ситуацию в стране», — заявил Миронов.

Лидер СР напомнил, что сегодня льготную ипотеку могут получить граждане с детьми до 7 лет, а семьи с детьми более старшего возраста лишены такой возможности.

Подобные условия снижают доступность программы, хотя многие граждане с детьми 7-16 лет тоже сталкиваются с большими жилищными проблемами и финансовыми трудностями. При нынешних ценах на недвижимость и стройматериалы они не могут купить квартиру, построить дом или расширить существующую жилплощадь Сергей Миронов председатель партии «Справедливая Россия» (СР)

Также Миронов отметил, что не менее важно решить вопрос с уменьшением первого взноса по программе «Семейная ипотека».

«Сегодня он составляет 20 процентов от стоимости жилья, но из-за отсутствия средств для подавляющего большинства россиян даже такие льготные условия невыполнимы. "Справедливая Россия" предлагает дать возможность гражданам заключать кредитный договор с первоначальным взносом 0 процентов. Для начала тем, кто передает в залог банка свое предыдущее жилье», — добавил он.

Решать вопрос надо и с сокращением банковской ставки по семейной ипотеке. Сегодня она составляет 6 процентов, а «Справедливая Россия» предлагает понизить ее до 3 процентов годовых. Многодетным семьям мы предлагаем предоставлять государственную помощь для поэтапного списания ипотечного кредита или предоставлять жилье на правах соцнайма с возможностью перехода в собственность Сергей Миронов председатель партии «Справедливая Россия» (СР)

Соавтор обращения Лантратова сообщила, что, по данным исследования РАНХиГС, наибольший риск бедности встречается у семей с детьми возрастом от 7 до 15 лет.

«Тем самым именно эти семьи являются целевой группой, наиболее нуждающейся в государственной жилищной поддержке, а ограничение программы льготной ипотеки семилетием ребенка не позволяет им помочь. Убеждены, что расширение возрастного критерия позволит программе поддерживать семьи на протяжении наиболее сложного периода взросления ребенка и окажет положительное влияние на демографическую ситуацию», — заключила она.

Ранее стало известно, сколько необходимо зарабатывать, чтобы взять в ипотеку однушку в Москве. Зарплата заемщика, по словам управляющего директора компании «Метриум» Руслана Сырцова, должна составлять не менее 575 тысяч рублей в месяц.