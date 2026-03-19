В Пентагоне прокомментировали инцидент с истребителем F-35 в Иране

В Пентагоне подтвердили, что американский истребитель F-35 совершил экстренную посадку на ближневосточной авиабазе после выполнения боевого задания над Ираном. Об этом сообщает агентство РИА Новости, направившее запрос в ведомство.

Там уточнили, что пилот находится в стабильном состоянии, добавив, что по инциденту с истребителем проводится расследование.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что американский F-35 совершил экстренную посадку на одной из баз США на Ближнем Востоке, предположительно, из-за удара Вооруженных сил Ирана. Позднее Аэрокосмические силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) показали кадры c иранской оптико-электронной системы показали кадры подбитого истребителя.