Иран впервые ударил по американскому истребителю F-35

CNN: Американский истребитель F-35 совершил вынужденную посадку

Американский истребитель F-35 совершил экстренную посадку на одной из баз США на Ближнем Востоке предположительно из-за удара Вооруженных сил (ВС) Ирана. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

«Самолет-невидимка пятого поколения выполнял боевое задание, пролетая над Ираном, когда ему пришлось совершить экстренную посадку. Самолет благополучно приземлился, пилот находится в стабильном состоянии. По факту инцидента ведется расследование», — заявил представитель Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) Тим Хоккинс.

Как отмечают авторы материала, это первый случай с начала конфликта, когда Иран нанес удар по американскому самолету.

Ранее Иран ударил по электростанции и нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) в одном из крупнейших городов Израиля — Хайфе.

Также Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил об атаке на пятый флот Военно-морских сил (ВМС) США на Ближнем Востоке.