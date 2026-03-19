Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:35, 19 марта 2026Мир

Иран впервые ударил по американскому истребителю F-35

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Американский истребитель F-35 совершил экстренную посадку на одной из баз США на Ближнем Востоке предположительно из-за удара Вооруженных сил (ВС) Ирана. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

«Самолет-невидимка пятого поколения выполнял боевое задание, пролетая над Ираном, когда ему пришлось совершить экстренную посадку. Самолет благополучно приземлился, пилот находится в стабильном состоянии. По факту инцидента ведется расследование», — заявил представитель Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) Тим Хоккинс.

Как отмечают авторы материала, это первый случай с начала конфликта, когда Иран нанес удар по американскому самолету.

Ранее Иран ударил по электростанции и нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) в одном из крупнейших городов Израиля — Хайфе.

Также Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил об атаке на пятый флот Военно-морских сил (ВМС) США на Ближнем Востоке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Две страны ЕС заблокировали выделение Украине кредита на 90 миллиардов. Финансирование ВСУ находится под угрозой

    Володин отреагировал на рекомендации Минздрава о цвете одежды для медиков

    Туристы устроили пожар на пляже российского курорта и попали на видео

    Монахи знаменитого монастыря устроили драку на церемонии покаяния

    В отношении критиковавшей главкома ВСУ депутата Рады возбудили четыре уголовных дела

    Генералу Росгвардии запросили 12 лет колонии за поставки ружей «Выжигатель»

    Бывшая модель Playboy ответила на критику груди и сорвала овации

    Минфин отказался помогать «Газпрому» и нефтяным компаниям

    Россиянка отменила поездку и отсудила у турагента сумму в 2,5 раза больше заплаченной

    «Радиостанция Судного дня» передала четыре странных шифровки за день

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok