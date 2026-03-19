Иран атаковал пятый флот ВМС США

КСИР заявил об атаке на пятый флот ВМС США с помощью ракет средней дальности

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил об атаке на пятый флот Военно-морских сил США на Ближнем Востоке. Об этом сообщает агентство NAYA в своем Telegram-канале.

«Мы атаковали пятый флот ВМС США ракетами средней дальности», — сказано в сообщении. Подробности атаки в публикации не приводятся.

Ранее сообщалось, что Иран атаковал ракетами и беспилотниками американские военные базы в Кувейте, Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) и Бахрейне.

10 марта президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили развитие событий на Ближнем Востоке. Российский лидер подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.

